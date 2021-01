Três por dia. Queixas à Proteção de Dados aumentaram em 2020

"Houve uma multiplicação grande de pedidos de esclarecimento e dúvidas de cidadãos" © Maria João Gala/Global Imagens

Por Rui Silva 28 Janeiro, 2021 • 11:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) registou no ano passado 1100 queixas, mais 170 do que em 2019. Os números ainda não estão fechados, mas a presidente da CNPD, Filipa Calvão, diz à TSF que se trata de um "aumento ligeiro" e "pouco significativo".

Já os pedidos de esclarecimento aumentaram bastante em contexto de pandemia. "Houve uma multiplicação grande de pedidos de esclarecimento e dúvidas de cidadãos e organizações dos setores público e privado, para saber como se aplicam estas novas regras. Julgo que tem a ver com isto: as pessoas percebem que nalguns casos há restrições aos direitos e que há uma diminuição da sua privacidade e, por outro lado, também acham que a sua execução está a ser excessiva." É assim que Filipa Calvão elucida os motivos por que as pessoas pedem ajuda à CNPD.

Em ano de pandemia os dados pessoais ganharam relevância em áreas como a saúde, a educação e o teletrabalho, acrescenta Filipa Calvão. "A pandemia teve um impacto muito significativo no tratamento de dados pessoais. Foi um ano com muitas solicitações e necessidade de emissão de muitas orientações à medida que se iam generalizando novos tratamentos de dados pessoais que a pandemia promoveu em setores como o trabalho, ensino ou comércio."

Nesta quinta-feira assinala-se o Dia Internacional da Proteção de Dados. Para esclarecer a população, a comissão nacional vai realizar a partir de fevereiro uma série de "webinares" sobre a temática da proteção de dados.