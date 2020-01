Tudo indica que o próximo dia 11 vá ser muito importante para a Samsung. Para além do Galaxy S20, o novo smartphone topo de gama da fabricante, também deve ser apresentado o segundo dispositivo dobrável com selo de marca sul coreana.

Os rumores têm um elevadíssimo grau de certeza. A maior parte deles foi agora revelado pelo site alemão WinFuture. É exemplo disso o nome do equipamento, vai chamar-se Galaxy Z Flip. Mas há mais dados quase certos: é o caso do ecrã, que será OLED, de 6,7 polegadas, com um rácio de aspeto de 22:9, uma resolução Full HD+ e claro, vai ser dobrável.

Ao contrário do que acontece com o Galaxy Fold, o segundo dobrável da Samsung vai ter, alegadamente, um ecrã de vidro ultrafino. Que magia negra é que permite que esse vidro seja flexível, isso só os alquimistas da Samsung poderão explicar.

Do lado de fora da concha haverá ainda um pequeno painel OLED onde vai ser possível ver as horas e espreitar notificações.

Sobre outras especificações destaque para o processador Qualcomm Snapdragon 855+ que é o mais avançado que existe neste preciso momento, mas já foi anunciado o seu substituto. Um sublinhado ainda para os 8GB de RAM e os 256GB de armazenamento interno.

Quanto ao que não vai ter...

Não terá a tradicional saída para auscultadores, nem tecnologia 5G.

Outra ausência: uma ranhura para cartões microSD.

E o resto...

Nas câmaras também não vai ser um campeão. Vai ter dois sensores de 12 megapíxeis. A lente principal e a ultra grande angular. Já a das selfies será de 10 megapíxeis.

Oficialmente, tal como em tudo o resto, não há qualquer informação acerca do preço, mas é absolutamente impossível que custe menos que mil euros, quanto à data em que será posto à venda, 14 de fevereiro é a que parece mais forte.