Twitter passa a cobrar quase 100 euros por ferramenta usada por socorristas

O Twitter vai cobrar 100 dólares (quase 94 euros) por uma ferramenta de pesquisa que os voluntários socorristas do terremoto dependem na Turquia e na Síria, podendo perder acesso já na segunda-feira, a menos que paguem aquela mensalidade.

A ferramenta, conhecida como API, é usada por milhares de voluntários de organizações sem fins lucrativos, e outros como investigadores, para analisar os dados do Twitter, na busca de pedidos de ajuda, inclusive de pessoas presas em prédios desabados, e conectar pessoas com organizações de resgate.

"Isso [a API] não é apenas para os esforços de resgate que, infelizmente, estamos a chegar ao fim, mas também para o planeamento logístico, já que as pessoas vão ao Twitter para transmitir as suas necessidades", disse Sedat Kapanoglu, fundador da Eksi Sozluk, a plataforma social mais popular da Turquia, que tem aconselhado voluntários nos seus esforços de resgate.

Sedat Kapanoglu adiantou que centenas de "bons samaritanos" estão a distribuir as suas próprias chaves de acesso à 'API premium' pagas (o Twitter já oferecia uma versão paga com mais recursos), para uso nos esforços de resgate, mas lembrou que isso não é "sustentável ou o caminho certo", e que pode até ser contra as regras do Twitter.

Segunda-feira é o prazo que o Twitter definiu para encerrar o acesso gratuito à API, um desafio adicional para os socorristas na Turquia, que, segundo a Associated Press, estão a trabalhar sem parar para aproveitar este sistema aberto e exclusivo do Twitter.

Não são apenas os grupos de ajuda a desastres que estão preocupados com a nova taxa, também pesquisadores e académicos usam o Twitter para, nomeadamente, estudar a disseminação de desinformação e discurso de ódio ou pesquisar saúde pública ou como as pessoas se comportam online.