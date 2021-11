Último eclipse lunar e único parcial de 2021 acontece esta sexta-feira

© Photo by Mathew Schwartz on Unsplash

Por Carolina Quaresma 16 Novembro, 2021 • 16:26

Acontece esta sexta-feira, 19 de novembro, o último eclipse lunar e único parcial deste ano. Em Portugal, só será visível nos Açores, onde a "Lua permanecerá na umbra durante 1 hora e 11 minutos até o seu ocaso".

O Observatório Astronómico de Lisboa (OAL) explica que, apesar de parcial, o eclipse lunar "estará próximo do total, pois a Lua estará na sua fase cheia, com 97% no cone de sombra da Terra".

No território continental não será possível observar o fenómeno. "A Lua entra na Penumbra pelas 6 horas, numa altura em que está bem baixa no horizonte", esclarece o OAL. "Após 5 minutos da Lua entrar na umbra ocorre o seu ocaso e deixa de ficar visível", acrescenta.

Na Madeira, o eclipse lunar parcial também não será favorável para observação, dado que "passados 23 minutos da Lua entrar na umbra ocorre o seu ocaso e deixa de ficar visível".

O ocaso da Lua ocorre por volta das 07h23 em Lisboa, 07h41 na Madeira e 07h29 em Ponta Delgada.

De acordo com o OAL, o eclipse parcial da Lua é "um fenómeno celeste que ocorre quando a Lua penetra, parcialmente, no cone de sombra projetado pela Terra".

"Isto acontece sempre que o Sol, a Terra e a Lua se encontram próximos ou em perfeito alinhamento, estando a Terra no meio destes outros dois corpos. O eclipse parcial da Lua só pode ocorrer quando coincide com a fase de Lua cheia e a passagem dela pelo seu nodo orbital", indica.

Este fenómeno será visível a partir da África Ocidental, Europa Ocidental, América do Norte, América do Sul, Ásia, Austrália, do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico.