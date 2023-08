"Um donut distorcido." James Webb mostra Nebulosa do Anel como nunca antes vista

Por Carolina Quaresma 22 Agosto, 2023 • 11:55 Partilhar este artigo Facebook

O telescópio espacial James Webb captou novas imagens que revelam detalhes inéditos da Nebulosa do Anel. Através dos instrumentos NIRCam e Miri, foi possível observar o anel interior, que tem uma estrutura em filamentos, bem como a área externa do objeto.

"A nebulosa tem a forma de um donut distorcido (...) Embora o centro desse donut possa parecer vazio, na verdade ele está cheio de material de menor densidade que se estende em várias direções, criando uma forma semelhante a uma bola de râguebi encaixada no espaço central do donut", descreve a Agência Espacial Europeia (ESA).

"O colorido anel principal é composto por gás emitido de uma estrela a morrer no centro da nebulosa. Esta estrela está a caminho de se tornar uma anã branca, ou seja, um corpo muito pequeno, denso e quente que é a fase final de uma estrela como o Sol", explica a ESA.

Roger Wesson, da Universidade de Cardiff, esclarece que "a Nebulosa do Anel é um alvo ideal para desvendar alguns dos mistérios das nebulosas planetárias", isto porque "está próxima da Terra, é brilhante e visível com binóculos numa noite clara de verão".

"As observações do Webb fornecem informações valiosas, uma vez que a Nebulosa do Anel se encaixa perfeitamente no campo de visão dos instrumentos NIRCam e MIRI, permitindo-nos estudá-la em condições espaciais sem precedentes", afirma o investigador, em declarações citadas pela NASA.

"Quando vimos as imagens pela primeira vez, ficámos impressionados com a quantidade de detalhes. O anel brilhante que dá nome à Nebulosa é composto por cerca de 20 mil glóbulos densos e ricos em hidrogénio, cada um deles com a massa da Terra. Dentro do anel, há uma faixa estreita de emissão de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Fora do anel brilhante, vemos 'espinhos' que apontam para longe da estrela central", acrescenta.

A Nebulosa do Anel está localizada a 2500 anos-luz de distância da Terra e é também conhecida como M57 e NGC 6720. Foi descoberta em 1779 pelos astrónomos Antoine Darquier de Pellepoix e Charles Messier enquanto seguiam a rota de um cometa na constelação de Lyra.