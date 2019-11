© Tech Smartt / direitos reservados

Por Rui Tukayana 20 Novembro, 2019 • 15:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Tech Smartt é um canal dedicado à tecnologia, onde Keaton desvenda alguns produtos que ainda nem sequer saíram para o mercado, outros que são tão maus que ninguém sabe porque é que foram postos à venda, e claro, tem as análises e os unboxings do costume. Nesta entrevista em Lisboa, Keaton Keller começou por revelar qual acha que o melhor smartphone de 2019. E a escolha é muito pouco consensual.

Pub Pub

Pub Pub

Uma escolha algo polémica, assim como são as declarações acerca do Pixel 4, o novo smartphone da Google. O equipamento (ainda) não está disponível em Portugal, mas apesar de dizer que "do ponto de vista do software todos [os portugueses] iriam gostar dele" também não deixa de sublinhar que só lhe apetece bater com a mão na testa e perguntar: "Porque é que alguém, noutro país qualquer, haveria de querer passar por isto?"

Mas a conversa não andou só à volta do Fold e do Pixel 4. Keaton Keller não se coibiu de fazer algumas sugestões sobre telemóveis que são mais fáceis de adquirir em Portugal.

Falou ainda sobre tecnologias que aí vêm e disse que controlar o telemóvel por gestos "é uma das tretas mais estúpidas" que os fabricantes já inventaram. Já no que diz respeito aos assistentes por voz, como o "Ok, Google", lançado em Portugal na semana passada, aí apontou a sorte dos portugueses já que a tecnologia da Google é "a melhor" entre os assistentes.