Um planeta com anéis brilhantes. NASA divulga "aparência Invulgar" de Saturno

O telescópio espacial James Webb, da NASA, revelou uma nova imagem de Saturno e dos anéis que o orbitam, ao serem captados com uma intensa luminosidade nunca antes vista com recurso a uma câmara de infravermelhos.

Na imagem captada, o planeta aparece extremamente escuro devido à absorção quase total da luz solar pelo gás metano. Os anéis gelados, no entanto, permanecem brilhantes, criando a "aparência invulgar" do planeta nesta fotografia, segundo a NASA.

"As estruturas grandes, escuras e difusas no hemisfério norte não seguem as linhas de latitude do planeta, por isso esta imagem não tem o familiar aspeto às riscas que é tipicamente visto nas camadas atmosféricas mais profundas de Saturno", explica a agência espacial.

Os pormenores do sistema de anéis do planeta estão claramente visíveis, bem como algumas luas na sua órbita - Dione, Enceladus e Tethys -, enquanto Saturno aparece extremamente escuro, criando um forte contraste entre os elementos.

"Os anéis de Saturno são constituídos por uma série de fragmentos rochosos e gelados - as partículas variam em tamanho, desde as mais pequenas do que um grão de areia, até algumas tão grandes como algumas montanhas na Terra", adianta.

Estas são as primeiras observações com recurso à tecnologia de infravermelhos do planeta com anéis do telescópio James Webb, revela a NASA., que observa o universo com comprimentos de onda de luz mais longos do que outros telescópios espaciais.

A imagem foi obtida com a câmara de infravermelhos próximos do telescópio, conhecida como NIRCam, como parte do programa 1247 do Webb Guaranteed Time Observation, que inclui várias exposições profundas de Saturno. O programa testa a capacidade do telescópio para detetar luas ténues à volta do planeta e dos seus anéis, numa tentativa de ajudar os cientistas a obter uma imagem mais completa do sistema atual e passado de Saturno.