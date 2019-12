© Photo by Malte Wingen on Unsplash

Por Gonçalo Teles 05 Dezembro, 2019 • 17:10

A música "Terremoto" dos brasileiros Anitta e MC Kevinho foi a rainha dos "cliques" no YouTube em Portugal. Das dez músicas mais tocadas, nove são cantadas em português - ainda que com vários sotaques - sendo que a única música noutra língua tem sotaque do Caribe.

1 - Anitta & Kevinho - Terremoto (Official Music Video)

2 - Wet Bed Gang - Bairro (Vídeo Oficial) . Prod. LHAST

3 - Plutonio - Meu Deus (Visual)

4 - Deedz B & Deejay Telio - Meu Ego (Video Oficial)

5 - Matias Damasio - Teu Olhar

6 - NENNY x i.M - SUSHI

7 - Deejay Telio - Com Licença feat. Bispo (Video Oficial)

8 - Djodje - Atrevido (Official Video) [Prod. by Mr. Marley]

9 - Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)

10 - Plutonio - 1 de Abril