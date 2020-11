© Amazon / Direitos Reservados

Por Rui Tukayana 22 Novembro, 2020 • 23:29

Até recentemente era muito difícil obter em Portugal um equipamento como a Amazon Echo, com ligação à tecnologia de assistente virtual Alexa. O mesmo acontecia com o rival Google Nest Mini, com ligação direta ao assistente Google. Difícil porque as lojas oficiais destas gigantes tecnológicas não enviam diretamente para Portugal e tortuoso também porque as alternativas que têm aparecido são altamente dispendiosas.

Ora, a boa notícia é que se encontrou uma forma alternativa de se ter acesso a estes equipamentos a preços muito razoáveis e com entrega em Portugal. Nesta altura, até dá para se aproveitar os descontos relativos à Black Friday. Está tudo explicado no vídeo acima.