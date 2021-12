© Huawei

Por Rui Tukayana 01 Dezembro, 2021 • 21:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Apesar de características muito interessantes, não há forma de contornar o elefante na sala.

Apesar do bom desempenho, apesar do excelente ecrã, apesar da longa autonomia, apesar das câmaras capazes de tirar boas fotos e apesar do preço, o Huawei Nova 9 tem um problema inultrapassável.

É ainda fruto do embargo norte-americano e faz com que muitos utilizadores destes telefones se vejam na obrigação de instalar apps com proveniências duvidosas.

Para saber tudo acerca deste Huawei Nova 9, e principalmente, para entender porque é que não é boa ideia comprar este dispositivo da Huawei, veja a análise completa ao dispositivo no vídeo acima.