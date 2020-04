Uma ponte para ciência portuguesa contra a Covid-19 

Portal Science 4 COVID19 © fct

Por José Milheiro 04 Abril, 2020 • 00:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Este portal é uma iniciativa da Fundação para Ciência e a Tecnologia (FCT) e da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica (AICIB), em parceria com o Instituto Ricardo Jorge.

O site no endereço www.science4covid19.pt,apresenta-se como "um portal que permita a compilação de ideias, ações em curso, identificação de capacidade instalada disponível e grupos de trabalho, disponibilizando meios de trabalho colaborativo online sobre estes elementos, bem como mecanismos de comunicação direta entre os utilizadores com o objetivo de promover a interação e colaboração entre todos".

Para Nuno Rodrigues, vogal da FCT, foram os investigadores que se mobilizaram uns aos outros e por isso, "fruto da dinâmica que estava a surgir achámos que faria sentido criar uma plataforma onde pudéssemos estruturar mais as ligações entre estas unidades e colocar aqui os investigadores a falar uns com os outros".

Uma plataforma que pode ser consultada por todos mas onde só os investigadores podem submeter conteúdos com as suas ideias e ações que querem desenvolver. "Todas essas ações ou ideias que são propostas pelos investigadores são depois revistas por uma comissão que é uma comissão entre a FCT (Fundação para Ciência e Tecnologia), a AICIB (Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica) e o Instituto Ricardo Jorge, que faz depois uma triagem daquilo que passa a estar publicado e fica disponível para o público em geral", adianta Nuno Rodrigues.

No site que já conta com várias publicações, podemos ver contributos do i3N, do Instituto Gulbenkian de Ciência, do Ceiia e do Instituto de Medicina Molecular, entre outros.

O portal agrupa meta-dados, datasets ou hiperligações, registo de problemas, resultados de investigação em vigilância epidemiológica e outros dados secundários de saúde pública anonimizados necessários ao combate à epidemia por coronavírus, como resultados clínicos, analíticos e demográficos.

Para o dirigente da FCT, este não vai ser um portal onde apenas se vai falar de ciência; "por exemplo, temos ações que não têm nada de científico como laboratórios nacionais que se juntaram para doar material de proteção individual".