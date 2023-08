Utilizadores da rede social X vão deixar de poder bloquear outras contas

© Chris Delmas/AFP

Os utilizadores da rede social X (antigo Twitter) vão deixar de poder bloquear outras contas, função que é utilizada por algumas pessoas como uma medida extra de segurança, divulgou esta sexta-feira o proprietário da plataforma, Elon Musk.

O bilionário, que comprou a rede social no ano passado, apontou que os utilizadores ainda poderão bloquear certas opções de outras contas, como o envio de mensagens privadas.

A opção de silenciar outras contas também se manterá ativa, acrescentou Elon Musk.

A mais recente atualização soma-se à longa lista de modificações que Musk, que também é CEO da Tesla e da SpaceX, fez desde que assumiu o controlo da empresa.

Desde então, a plataforma já mudou de nome e logótipo e removeu as verificações gratuitas, marca distintiva obtida no passado após verificação da identidade do utilizador e sujeita a certas condições, entre estas a notoriedade.

Musk não detalhou o motivo da mudança ou quando esta medida começará a ser colocada em vigor.

O bloqueio de contas significa que o perfil banido não pode ver o que o outro utilizador publica, bem como deixar comentários ou seguir a outra conta.

A função de silenciar apena impede o utilizador que executa essa ação de ver as respostas da conta bloqueada, enquanto os outros utilizadores podem ver as publicações.