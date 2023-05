Utilizadores reportam problemas no Instagram e Facebook

© Lionel Bonaventure/AFP

Por Cátia Carmo 21 Maio, 2023 • 23:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os utilizadores do Instagram e Facebook estão a reportar, este domingo à noite, problemas em aceder às redes sociais, através das aplicações para dispositivos móveis, segundo o site DownDetector, onde estes problemas são registados.

No caso do Instagram problemas mais relatados pelos utilizadores são o acesso à aplicação em dispositivos móveis, ao feed de notícias e ao perfil na rede social. No Facebook registam-se problemas também no acesso à aplicação móvel, mas também na versão web e sobretudo em aceder ao feed de notícias.

No DownDetector vê-se um pico significativo de denúncias por volta das 23h11.