É novamente altura de atualizar a lista dos melhores telemóveis da atualidade. Entre os mais baratos há várias novidades.

É logo na categoria dos telefones até aos 200 euros que aparece a primeira novidade. Com o Redmi Note 9S a Xiaomi vai convencer muitos utilizadores. Um telefone que mesmo na categoria dos 250 euros (mas na versão de 6GB RAM) é muito interessante. Veja todas as sugestões no vídeo abaixo.

As sugestões vão dos €150 até aos €2500. Está bom de ver que é uma lista pensada para todos os poderes de compra. Seja como for, a maior variedade está nos valores mais baixos, onde há mais procura e onde é mais importante não falhar na escolha certa. A relação custo/benefício é importantíssima.

Quanto a marcas, há propostas da Xiaomi, Huawei, Samsung, Realme, Oppo (uma novidade em Portugal), Oneplus, e Apple. Por aqui, encontra bons descontos.