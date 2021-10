Veja quando e se o seu smartphone vai receber o Android 12

Tópicos chave Samsung

O Android 12 está finalmente concluído. E agora? Quando é que a atualização chega ao seu telefone?

Do lado da Google está tudo pronto. O Android 12 já foi passado às fabricantes de smartphones que o estão a adaptar para os seus equipamentos. A demora relaciona-se não só com a transposição direta do novo sistema operativo para os dispositivos (que depois têm de ser testados), mas também com as User Interfaces (UI) ou seja as alterações de aspeto e comportamento que todas as fabricantes introduzem ao Android 12 base.

A estreia do novo sistema operativo deve ficar para os Pixel 6, os telefones desenvolvidos pela própria Google e que têm o lançamento marcado para o dia 19 de outubro.

Samsung

Com a exceção da própria Google, a Samsung é a fabricante que mais aposta nas atualizações do sistema operativo. Tanto assim que todos os smartphones lançados em 2020 e 2021 vão receber uma atualização para o One UI 4, a versão da Samsung do Android 12.

Estima-se que os primeiros equipamentos recebam essa atualização mais perto do final de 2021, no entanto, a empresa ainda não avançou com dados oficiais.

Enquanto essa lista não é revelada, aqui fica a mais provável. Assim que as datas forem anunciadas, haverá atualização:

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S20 / S20 5G

Galaxy S20+ / S20+ 5G

Galaxy S20 Ultra / S20 Ultra 5G

Galaxy S20 FE / FE 5G

Galaxy S10 / S10 5G

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 20 / Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra / Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 10 / Note 10 5G

Galaxy Note 10+ / Note 10+ 5G

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 2 / Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip / Z Flip 5G

Galaxy Fold / Fold 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A72

Galaxy A52 / A52 5G

Galaxy A42 / A42 5G

Galaxy A32 / A32 5G

Galaxy A22 / A22 5G

Galaxy A12

Galaxy A02s

Galaxy A02

Galaxy A71 / A71 5G

Galaxy A51 / A51 5G

Galaxy A41

Galaxy A31

Galaxy A21s

Galaxy A21

Galaxy A11

Galaxy A03s

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab A7 10.4

Galaxy Tab S7+ / S7+ 5G

Galaxy Tab S7 / S7 5G

Galaxy Tab A 8.4

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S6 / S6 5G

Galaxy Tab Active 3

OPPO

Quem já anunciou o que aí vem foi a Oppo. A fabricante chinesa tem vindo a ganhar terreno na Europa e afirmou que ainda este ano o OPPO Find X3 Pro vai receber uma versão de testes do ColorOS 12 (baseado no Android 12). No total, "mais de 110 modelos" deverão receber a atualização. Para já o que há é a data em que a versão beta (ou seja, ainda de testes) será distribuída.

Find X3 Pro (Dezembro 2021)

Find X3 Neo (primeira metade de 2022)

Find X3 Lite (primeira metade de 2022)

Find X2 (primeira metade de 2022)

Find X2 Pro (primeira metade de 2022)

Find X2 Neo (primeira metade de 2022)

Find X2 Lite (primeira metade de 2022)

Reno6 Pro (primeira metade de 2022)

Reno6 (primeira metade de 2022)

Reno4 Pro (primeira metade de 2022)

Reno4 (primeira metade de 2022)

Reno4 Z (primeira metade de 2022)

Reno 10x Zoom (primeira metade de 2022)

A94 5G (primeira metade de 2022)

A74 5G (primeira metade de 2022)

A73 5G (primeira metade de 2022)

A74 (segunda metade de 2022)

A53 (segunda metade de 2022)

A53s (segunda metade de 2022)

A16 (segunda metade de 2022)

A55s (segunda metade de 2022)

Xiaomi

A Xiaomi é outra das marcas que ainda não revelou absolutamente nada em relação ao programa de atualizações. Nem datas, nem equipamentos.

Mesmo assim há dados que se sabem. Já são vários os dispositivos que estão em testes e há outros que vão receber uma versão beta em breve.

O que se segue são os equipamentos que muito provavelmente vão ser atualizados.

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Poco F3

Poco X3 Pro

Poco X3

Poco X3 NFC

Poco X2

Poco M3 Pro 5G

Poco M3

Poco M2 Pro

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 10T

Redmi Note 10 5G

Redmi 10

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 8 (versão de 2021)

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Mix Fold

Xiaomi Mix 4

Realme

A Realme ainda não revelou praticamente nada acerca da atualização da sua RealmeUi 3.0 (baseada no Android 12). Sabe-se que vários equipamentos terão acesso à atualização. Muito provavelmente, todos os que foram lançados ao longo de 2021.

Realme GT

Realme GT Master

TCL

A TCL foi uma das primeiras marcas a partilhar uma versão de testes do Android 12. O equipamento em concreto foi o 20 Pro. Sendo assim, o mais provável é que esse seja o primeiro a receber a atualização. O resto da família "20" deve seguir o mesmo caminho.

TCL 20 Pro

Oneplus

Na OnePlus os testes já começaram. O OxygenOS 12 está a ser testado na série OnePlus 9, mas é natural que pelo menos a geração anterior venha a receber a atualização. Com a gama Nord é de esperar a mesma política.

Oneplus 9

Oneplus 9 Pro

Asus

Outra das marcas pioneiras na implementação do Android 12. Os testes começaram cedo nos Zenfone 8. Seja como for, o novo sistema operativo deve chegar a mais dispositivos. Nada é oficial por enquanto.

Asus Zenfone 8

Asus Zenfone 8 Flip

Asus ROG Phone 5

Google

A Google é, evidentemente, a marca que consegue levar o Android 12 a mais gerações anteriores de smartphones. Ainda não foram reveladas as datas, mas a maioria dos Pixel vão receber a tão desejada atualização.

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a (5G)

Pixel 5



Esta lista irá sendo atualizada à medida que forem saindo informações oficiais. Última atualização 16 de outubro.