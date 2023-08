Vêm aí as Perseidas: céu vai brilhar esta noite com a "melhor chuva de meteoros do ano"

© Foto de Ludovico Bee na Unsplash

As Perseidas, consideradas pela NASA como "as melhores chuvas de meteoros do ano", atingem o seu pico esta noite, de sábado para domingo.

De acordo com a agência espacial norte-americana, ao contrário do que aconteceu no ano passado em que as Perseidas coincidiram com a lua cheia, este ano a lua estará em fase crescente, o que permitirá que "mesmo alguns dos meteoros mais fracos sejam observados".

Com meteoros "velozes e brilhantes" e também conhecidas pelas suas "bolas de fogo", as Perseidas deixam "rastos de luz e cor" enquanto atravessam a atmosfera. Por ser "uma das chuvas mais abundantes", estima-se que possam ser vistos entre 50 a 100 meteoros por hora, afirma a NASA.

Os céus escuros, fora das grandes cidades, são o melhor cenário para ver esta chuva de estrelas. A NASA adianta que "não é preciso olhar em nenhuma direção específica", uma vez que os meteoros vão atravessar todo o céu.

As Perseidas, segundo a NASA, "parecem emanar da constelação de Perseu, e cada meteoro tem uma órbita semelhante".

Os meteoros surgem de "restos de partículas de cometas e pedaços de asteroides". "Quando os cometas giram em torno do Sol, eles deixam um rasto de poeira atrás de si. Todos os anos, a Terra passa por esses detritos, o que permite que os pedaços colidam com a nossa atmosfera e se desintegrem para criar rastos coloridos no céu", explica a agência espacial norte-americana.

No caso das Perseidas, os detritos espaciais que interagem com a atmosfera são originários do cometa 109P/Swift-Tuttle.