Venda de telemóveis em Portugal caiu mais de 10% em 2019

© DIreitos Reservados / Facebook: Francisco Jerónimo

Por Rui Tukayana 05 Fevereiro, 2020 • 19:52

Samsung em primeiro, Huawei em segundo e Apple em terceiro. Assim se fez o top das marcas que mais telemóveis venderam em 2019. Num ano que podia ter sido marcado pela ascensão da fabricante chinesa ao topo da tabela, a Huawei teve que se contentar com o segundo lugar.

Ouça o Mundo Digital em formato alargado com o analista de mercados Francisco Jerónimo 00:00 00:00

E talvez nem tenha sido mau, já que na opinião do analista de mercados Francisco Jerónimo, "2020 vai ser um ano muito difícil para a Huawei".

O ano passado foi também marcado pela continuação da queda nas vendas de telemóveis. Menos 31 milhões, segundo números da IDC, a empresa analista de mercados da qual Francisco Jerónimo é vice-presidente na Europa.

Sobre Portugal, e em entrevista à TSF, Francisco Jerónimo sublinha que os dados ainda não podem ser divulgados, mas lá vai dizendo que "o ranking não se alterou". A fabricante sul-coreana Samsung continua a ser a marca preferida dos portugueses, depois vem a Huawei e em terceiro lugar a Apple.

Relativamente ao volume de vendas, Portugal não só segue o resto do mundo, como vai ainda mais longe.

A "queda é de dois dígitos", admite o analista de mercados.

As razões para o menor entusiasmo com a compra de novos telemóveis estão relacionadas com vários factores. Em primeiro lugar, explica Francisco Jerónimo, a "adopção está no nível mais alto de sempre", ou seja, nunca os portugueses tiveram tantos telemóveis.

Depois, não falta gente que atrasa a compra de um novo equipamento ou porque está à espera dos telemóveis com 5G, ou porque gastaram muito dinheiro no dispositivo que têm atualmente e não querem gastar, já, num novo.

De resto, e sobre as novidades tecnológicas que vão marcar este ano, Francisco Jerónimo aponta os telemóveis 5G abaixo dos €500 e os equipamentos com ecrã flexível. Aqui os preços já não serão nessa ordem de grandeza, mas a expectativa é que comecem a descer rapidamente.