Vestager tem "expectativas altas" para presidência portuguesa do Conselho Europeu

A Comissária Europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager, tem "expectativas muito altas" em relação à presidência portuguesa do Conselho da União Europeia durante o primeiro semestre de 2021.

Durante uma conferência de imprensa no terceiro e último dia da Web Summit 2020, Margrethe Vestager diz acreditar que um dos focos da presidência portuguesa será a área do digital, algo que já é uma "prioridade" na sociedade portuguesa.

Vestager reforça que os planos de recuperação da UE preveem uma parcela de 20% para o investimento digital.

Investigação ao Facebook vai ser demorada

Margarthe Vestager adianta que não há ainda uma data para o final da investigação ao Facebook sobre transferência de dados entre Europa e EUA. A Comissária Europeia admite que a investigação será demorada e garante que o organismo está preparado para lidar com dados sensíveis, comprometendo-se a pedir para analisar apenas dados relevantes para a investigação.

Nova Lei dos Serviços Digitais

À semelhança do que disse a presidência da Comissão Europeu, Ursula Von der Leyen, no primeiro dia da Web Summit 2020, Vestager insiste que é fundamental tornar ilegal online o que já é ilegal no mundo real, nomeadamente brinquedos para crianças considerados pouco seguros.

A nova Lei dos Serviços Digitais (Digital Services Act) está prestes a ser aprovada e pretende responsabilizar as grandes empresas que operam no digital pelo conteúdo partilhado, pelo uso de dados pessoais e pelo respeito da privacidade dos seus utilizadores, entre outras questões.

Como ensinar as crianças a lidar com a tecnologia?

Questionada sobre a melhor forma de ensinar as crianças a lidarem com a tecnologia, Vestager defende que o ponto de partida deve ser "os pais, professores e treinadores servirem de exemplo".

Depois, na visão da Comissária Europeia, é fundamental levar a literacia tecnológica até às escolas e explicar às crianças o que é seguro na internet e os perigos inerentes ao seu uso. No mesmo plano, Vestager diz ser importante deixar claro que as palavras assumem uma proporção maior no digital e que, por isso, é preciso ser mais cuidadoso com "os amigos" nas interações online.

