Vida extraterreste? CIA revela milhares de documentos confidenciais sobre OVNIs

© Pascal Pavani/AFP

A CIA (Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos da América) revelou, esta semana, milhares de documentos secretos. A agência garante que muitos deles dizem respeito aos registos guardados sobre objetos voadores não-identificados (OVNIs).

Os documentos foram disponibilizados no "The Black Vault", um arquivo digital de antigos documentos governamentais confidenciais. De acordo com o jornal The Guardian, o fundador do site, John Greenewald Jr, comprou à CIA um CD-Rom com 2700 páginas sobre OVNIs. Segundo a CIA, estes são todos os documentos que mantinha em sua posse sobre objetos voadores não identificados, mas o fundador do "The Black Vault" alerta que não há como verificar se a garantia dada pela CIA é real.

As críticas à CIA não se ficam por aí. John Greenwald Jr acusa a agência de disponibilizar a informação num formato desatualizado, tornando "incrivelmente difícil usar estes registos".

"Este formato desatualizado dificulta muito que as pessoas vejam os documentos e os usem para qualquer tipo de investigação", apontou o fundador do "The Black Vault".

Entre a documentação divulgada, há relatos como explosões misteriosas na Rússia e avistamentos de objetos voadores suspeitos no Azerbaijão.

A divulgação destes documentos da CIA surge depois de o Congresso norte-americano ter, no último mês, ordenado ao diretor nacional de Inteligência e à secretaria da Defesa que lançassem um relatório sobre OVNIs num prazo de seis meses. O Senado acredita que estes OVNIs poderão estar relacionados com governos de países adversários e que podem representar uma ameaça militar aos Estados Unidos.