"Grande Conjunção." Vídeo mostra alinhamento de Júpiter e Saturno

Júpiter e Saturno alinharam-se na segunda-feira, num fenómeno conhecido como "Grande Conjunção" e que pôde ser observado em Portugal Continental a olho nu, com binóculos ou telescópio. Se não teve oportunidade de observar este acontecimento, que só acontece a cada 20 anos, pode fazê-lo agora neste vídeo que lhe mostramos abaixo.

Os dois planetas, os maiores do sistema solar, já não estavam tão próximos desde 1623. No céu formaram um ponto que se assemelhou a uma estrela.

Com a aproximação ao Natal e no dia do solstício de inverno, este alinhamento revestiu-se de especial relevância, já que houve quem o comparasse com a estrela que guiou os Reis Magos.