Vinte e cinco dias e 2,1 milhões de quilómetros depois, cápsula Orion regressa à Terra

Por Carolina Quaresma 11 Dezembro, 2022 • 16:01

A cápsula Orion do foguetão Space Launch System, da NASA, regressa, este domingo, à Terra. Após 25 dias no espaço e uma viagem de 2,1 milhões de quilómetros à volta da Lua, a Orion deverá atravessar a atmosfera terrestre a 520 quilómetros por hora, sendo submetida a temperaturas de 2800 graus, equivalente a metade da temperatura da superfície do Sol.

Se tudo correr como previsto, a cápsula irá amarar no Oceano Pacífico, ao largo da costa de San Diego, a uma velocidade de 27 quilómetros por hora. No final, a Orion será recolhida por um navio da Marinha norte-americana, rumando depois ao Centro Espacial Kennedy, na Florida.

A amaragem está prevista para as 17h40 (hora portuguesa).

A missão Artemis arrancou a 16 de novembro, marcando o início do programa com que os Estados Unidos pretendem regressar à superfície da Lua em 2025, colocando a primeira astronauta mulher e o primeiro astronauta negro em solo lunar.

Durante a Artemis I, a cápsula Orion esteve equipada com um "manequim" que registou os impactos do voo no corpo humano.

O lançamento desta missão ocorreu após duas tentativas de lançamento em agosto e setembro, que foram canceladas devido a problemas técnicos.