VIPER, o robô da NASA que vai pousar no polo sul da Lua em 2024

Chama-se Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) e é o novo robô da NASA. Para já, ainda está em construção, mas está previsto que pouse no polo sul da Lua em 2024. A sua missão é procurar, recolher e analisar amostras de gelo na superfície da Lua, lançando, assim, as bases para uma exploração lunar sustentada e permitindo que os astronautas recolham água potável e descubram outros recursos.

Com um design resistente que permitirá ao robô lidar com as condições extremas de um lugar que ainda não foi explorado pelos humanos, o VIPER, segundo a CNN Internacional, tem o tamanho aproximado de um carrinho de golfe e, quando estiver totalmente construído, deverá pesar cerca de 430kg, sendo equipado com uma broca de um metro para escavações subsuperficiais e três espetrómetros para medir substâncias voláteis, como a água, que pode facilmente passar do estado sólido ou líquido para gás.

"Os espetrómetros incluem uma especificação de massa, uma especificação de neutrões e uma especificação de infravermelhos, fornecendo uma boa e ampla compreensão sobre os voláteis de interesse, bem como algumas propriedades geotécnicas do regolito lunar [material solto na superfície lunar, incluindo rochas e poeiras]", explica Dan Andrews, gerente do projeto, citado pela CNN Internacional.

A NASA espera que os dados recolhidos pelo VIPER ajudem a moldar missões futuras. No entanto, este robô vai enfrentar alguns obstáculos, nomeadamente a iluminação dos polos lunares.

"Para uma missão movida a energia solar, a luz do sol é essencial e, nas regiões polares, o sol está muito baixo no horizonte e as sombras na superfície lunar são muito longas", esclarece Andrews. "É preciso planear a missão com muito cuidado para [o robô] não congelar, dadas as sombras frias e escuras. A equipa de projeto do VIPER tem em conta todas essas restrições, projetando-as nos planos de deslocamento de superfície e no próprio projeto do robô", afirma, dando o exemplo dos painéis solares que "estão nas laterais do robô, e não no topo, porque o sol está muito baixo no horizonte".

Sendo um robô de quatro rodas, o VIPER será capaz de se mover em qualquer direção, mantendo os seus painéis solares e sistemas de comunicação apontados para a Terra ou para o Sol.

"Isso dá ao VIPER níveis incríveis de controlo e flexibilidade", diz Andrews. "O sistema de suspensão do VIPER também fornece meios exclusivos para alterar o seu centro de gravidade, para que ele possa navegar em condições e ambientes incertos."

O VIPER vai seguir os passos da missão LCROSS da NASA (2009), que foi a "primeira missão lunar a tocar o gelo numa região polar da Lua".

"Desde essa descoberta, várias missões foram planeadas para entender melhor a natureza e a distribuição do gelo, apoiando objetivos científicos e exploratórios, nomeadamente a missão Artemis, que tem como objetivo manter a presença humana na Lua", sublinha Andrews.