A partir da Fundação Champalimaud, Mário Vaz abre hoje a "Vodafone Business Conference 5G - a próxima revolução tecnológica", que marca a chegada da nova geração móvel a Portugal.

Mischa Dohler, Professor no Kings College de Londres, faz uma comunicação sobre a transformação digital, enquanto Jaime Trapero, responsável da Ericsson para o Marketing na Península Ibérica, fala da experiência empresarial.

A cargo de Sabrina Baggioni, diretora do Programa 5G da Vodafone Itália, está uma comunicação sobre o exemplo do 5G em Itália que encerrará os trabalhos de hoje.

VÍDEO: Veja aqui a conferência em direto