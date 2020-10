Vodafone pondera não ir a leilão do 5G se regras "não forem alteradas" em Portugal

© Ana Pereira da Costa/Global Imagens

O grupo Vodafone pondera não ir a leilão ou licitar menos espetro do 5G (quinta geração) caso as regras propostas pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) para o concurso "não forem alteradas", disse esta quinta-feira fonte do grupo.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Vodafone Portugal confirma que a presidente executiva do Cluster Europa "concedeu hoje uma entrevista a uma agência de notícias internacional (Reuters)".

"Nessa entrevista, Serpil Timuray faz a leitura do grupo Vodafone sobre as regras propostas pela Anacom para o regulamento do leilão do 5G em Portugal, considerando-as ilegais e discriminatórias", afirmou fonte oficial da operadora de telecomunicações.

A mesma acrescentou que, "enquanto responsável pela definição dos investimentos canalizados para a região que lidera, e na qual se integra a Vodafone Portugal, a CEO do Cluster Europa pondera reconsiderar todas as opções do grupo em Portugal, incluindo 'licitar por menos espetro ou não licitar' se as regras não forem alteradas".

Contactada pela TSF, a ANACOM sublinha que o regulamento final para os leilões ainda não está fechado e que será publicado em breve. O início dos leilões para o 5G em Portugal está previsto para este mês.