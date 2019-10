WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns telemóveis em 2020. Saiba quais

© Dado Ruvic/Reuters

Alguns smartphones vão deixar de ser compatíveis com o WhatsApp ou ficar sem acesso a novas funcionalidades a partir de janeiro de 2020.

A lista é atualizada com frequência e foram acrescentados novos dispositivos no site oficial da aplicação de troca de mensagens.

No início do próximo ano o serviço só será compatível com telemóveis que tenham o sistema operativo Android 4.03 e versões posteriores. Caso tiver a versão 2.3.7 do Android poderá continuar a usar o WhatsApp mas só até dia 1 de fevereiro.

Já nos smartphones da Apple, os iPhone com sistema operativo iOS 8 ou anteriores deixarão de ser compatíveis a partir de dia 1 de fevereiro de 2020. Depois dessa data terá de ter o iOS 9 ou versões posteriores.

A partir de dia 1 de janeiro de 2020 perde também acesso ao WhatsApp quem qualquer smartphone com sistema operativo Windows Phone.

Entre os telemóveis abrangidos na lista de sistemas operativos ainda compatíveis, o WhatsApp avisa ainda que já não está a desenvolver as funcionalidades mais recentes para sistemas operativos mais antigos, pelo que mesmo que possa continuar a enviar mensagens pode não ter acesso a todas as novidades da aplicação.