© Rui Tukayana

Tem um processador lançado já em 2019, uma bateria incansável, sensor de impressões digitais e um ecrã AMOLED com os lados curvos que lhe dão um ar de topo de gama, mas mesmo assim, o destaque na nova gama Mi Note 10 da Xiaomi vai para o campo das fotografias.

São smartphones com cinco lentes traseiras e o sensor principal é de 108 megapíxeis. É isso mesmo! Cento e oito megapíxeis.

Foi com todo esse estrondo que o Xiaomi Mi Note 10 Pro chegou às lojas no início de dezembro. Mas agora, esse mês ainda não acabou e já há uma versão "Pro". Essa, face ao modelo normal, tem mais RAM, tem mais espaço disponível e a lente do sensor principal também foi melhorada.

Mas será que vale pagar mais 150 euros para ter o Pro? Só os testes o dirão.