© Rui Tukayana / TSF

Por Rui Tukayana 20 Fevereiro, 2021 • 00:20

Ainda antes das novas funções, este relógio conectado já era uma proposta muito tentadora, uma vez que apesar do preço, ele já tinha todas as funcionalidades habituais num equipamento deste tipo.

Assim que foi apresentado, a Xiaomi tratou de anunciar que Mi Watch é capaz de fazer coisas como o acompanhamento de mais de 100 atividades físicas diferentes, também monitoriza o sono, regista de forma quase permanente o ritmo cardíaco, mede o índice SpO2 e até avalia o nível de stress e de energia do utilizador.

Tudo isso ele já tinha.

Mas agora está ainda mais tentador, principalmente para quem já tem (ou pondera aventurar-se) no mundo das casas inteligentes através da tecnologia Alexa, a assistente virtual da Amazon.

É essa a grande novidade. O preço é o mesmo, 130 euros, ou até um pouco menos se procurar online, mas as funcionalidades aumentaram. A Alexa da Amazon passa a fazer parte do manancial de funções do Xiaomi Mi Watch graças a uma atualização do sistema operativo.