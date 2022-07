© Poco / Direitos Reservados

Não é fácil suceder ao Poco F3. Um telefone não muito caro, mas com características surpreendentes face ao custo.

Ora, este Poco F4 é um daqueles telefones que é um reflexo do tempo em que vivemos, em que se mantém a crise no mercado nos semicondutores, com reflexos na distribuição destes componentes e no seu preço. Isto, sem contar com a inflação ou a guerra na Ucrânia.

O resultado é que o F4 é um telefone em que são repetidas muitos dos materiais usados pela Xiaomi para fazer do F3 um sucesso.

Basta ver que o processador é o mesmo (Snapdragon 870) e com o ecrã (AMOLED a 120Hz) passa-se a mesma coisa.

Alterações dignas de nota, só três: o aspecto, o sensor principal para a fotografia e a bateria que agora tem carregamento muito rápido a 67W.

No vídeo acima encontra uma análise completa ao Poco F4. Será que é um digno sucessor de um dos melhores telefones baratos de 2021?