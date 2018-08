Conselho Municipal quer remover estrela de Trump do Passeio da Fama de Hollywood

O Conselho Municipal de West Hollywood aprovou unanimemente na segunda-feira uma resolução para retirar a estrela do Presidente Donald Trump do Passeio da Fama de Hollywood, divulgou hoje a agência norte-americana Associated Press.

A resolução pede à Câmara de Comércio de Hollywood para retirar a estrela de Trump devido ao seu "tratamento perturbador de mulheres e outras ações".

Segundo o 'site' da NBC, as ações de Trump "não atendem aos valores partilhados pelo município de West Hollywood, a região, o Estado e o país".

No entanto, o presidente daquela câmara de comércio, Leron Gubler, disse ao jornal Los Angeles Times que a associação nunca retirou uma estrela porque são consideradas parte do "tecido histórico" do passeio.

A votação de segunda-feira ocorreu depois de um homem que no mês passado danificou a estrela com uma picareta ter sido acusado do crime de vandalismo.

A estrela já tinha sido vandalizada dias antes da eleição de novembro de 2016 que deu a presidência a Trump.

O Passeio da Fama de Hollywood conta com perto de 2.600 estrelas de celebridades distinguidas pela Câmara de Comércio pelo seu contributo para a indústria de entretenimento e é uma das atrações turísticas mais famosas da cidade de Los Angeles.