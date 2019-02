Ataque suicida mata 27 militares no Irão

Um ataque suicida contra um autocarro que transportava membros da Guarda Revolucionária do Irão matou, esta quarta-feira, 27 pessoas e deixou outras dez feridas, no sudeste do país.

A Guarda Revolucionária atua sob as ordens do líder iraniano, o aiatola Ali Khamenei, segundo informações avançadas a agência estatal de notícias IRNA.

A explosão atingiu um veículo numa estrada da província de Sistan-Baluchistan perto da fronteira do Irão com o Paquistão e o Afeganistão.

O ataque ainda não foi reivindicado.

(Notícia atualizada às 20h06)