Já cantavam os Táxi "que se prova, mastiga e deita fora, sem demora". Muitas vezes, as pastilhas elásticas - depois de uma curta vida - acabam mesmo no chão das cidades.

Para combater o problema a cidade de Amesterdão, juntamente com uma equipa de designers e cientistas, desenvolveu sapatos feitos das pastilhas recolhidas das ruas da cidade.

Chamam-se Gumshoe e são os primeiros sapatos do mundo a serem fabricados a partir de chiclete, depois dos investigadores criarem um novo tipo de borracha a partir de propriedades da pastilha elástica.

"Descobrimos que as pastilhas são feitas de uma borracha sintética. E quebrando essas propriedades, fomos capazes de criar um novo tipo de borracha ", diz Anna Bullus, diretora e designer da Gumdrop.

Cada quilo de chiclete dá para fazer quatro pares de sapatos, que têm na sola o mapa de Amesterdão.

Em Amesterdão, todos anos, são deitadas ao chão mais de um milhão de quilos de pastilhas elásticas. O governo gasta milhões de euros para limpar os pavimentos, uma vez que as chicletes são dez vezes mais difíceis de limpar do que as pontas de cigarros. Além disso, as chicletes levam entre 20 a 25 anos a desaparecer.

O objetivo é deixar as ruas limpas de pastilhas elásticas, combater o desperdício e chamar a atenção para o problema.