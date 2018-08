Entraram numa catedral, levaram as joias e fugiram de barco. Aconteceu na Suécia

Um grupo de ladrões está a ser procurado pelas autoridades suecas depois de roubarem duas coroas reais na histórica Catedral de Strängnäs, a 100 quilómetros da capital Estocolmo.

De acordo com o jornal The Guardian , o assalto ocorreu na manhã desta terça-feira, quando a Catedral estava aberta aos visitantes.

Os assaltantes conseguiram roubar, além das duas coroas reais, datadas do século XII, um globo. As joias foram usadas pelo casal de monarcas, o rei Carlos IX e pela rainha Kristina. As peças, de valor inestimável, são revestidas a ouro e esmalte, e têm ainda várias pérolas e cristais.

Foto: EPA

Segundo testemunhas, os ladrões conseguiram escapar numa lancha, que estava estacionada no lago Malar e nunca mais foram vistos. A polícia está agora a investigar o caso.