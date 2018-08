Espanha prendeu sete suspeitos de traficar centenas de pessoas para França

A Europol anunciou que a Polícia Nacional espanhola prendeu sete pessoas suspeitas de estarem envolvidas numa rede de tráfico de migrantes em larga escala, através da qual terão facilitado a entrada de centenas de pessoas em França.



Segundo o serviço europeu de polícia, a operação das autoridades espanholas que contou com o apoio do Centro Europeu para a Luta contra o Tráfico de Migrantes (EMSC) permitiu desmantelar este grupo criminoso suspeito de transportar cerca de 300 migrantes de países africanos de língua francesa para o norte de Espanha e daí para França.



Seis suspeitos foram detidos em Guipuzcoa (no norte de Espanha) e um em Madrid. Foram também resgatados oito migrantes que se encontravam numa casa em Guipuzcoa à espera de serem levados para França.



O grupo, constituído por indivíduos de origem subsaariana transportava os migrantes (da Guiné, Costa do Marfim, Mali e Senegal) até Espanha de barco, fornecendo-lhes documentos falsos.



À chegada à costa espanhola, os migrantes entravam em contacto com os membros da rede criminosa que organizavam a sua transferência para casas no norte de Espanha e daí para França.



A rede operava a partir da cidade espanhola de San Sebastian e tinha ramificações em Bilbao, Madrid e França.



Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), quase 24.000 migrantes e refugiados chegaram este ano a Espanha através do mar - quase três vezes mais do que no ano passado.



A OIM acrescenta que Espanha se tornou o destino europeu mais popular para os migrantes do Mediterrâneo, com pouco mais de 40% do total.



No total, cerca de 60.000 migrantes e refugiados entraram na Europa por mar este ano, uma quebra que ronda os 50% face ao ano anterior.