A jornalista Joana de Sousa Dias falou com o coordenador do projeto.

"Aqui viveu Wilhelm Vellguth" lê-se no quadradinho aos pés de Sören Scheiner. Pertence à equipa que coordena o projeto "Stolpersteine", ou "Pedras do Tropeço". Mas na placa de latão está também escrita a data de nascimento e as circunstâncias da morte, "neste caso pode ver-se que este senhor estava doente e morreu numa instituição. Nesse local, as pessoas eram sujeitas a um programa de eutanásia, criado durante o regime nazi".

O projeto artístico do alemão Gunter Demnig começou nos anos 90, em Colónia e Berlim, mas rapidamente foi alastrando a outras cidades, fora e dentro do país. Tem como objetivo homenagear as vítimas civis do regime nazi.

As pedras do tropeço podem ser encontradas na Holanda, Polónia, Itália ou República Checa, por exemplo, mas é na Alemanha, na cidade de Berlim, onde são mais visíveis. No total são cerca de 7.400 espalhadas pelo chão das ruas da capital germânica.

"Apesar do número parecer alto, ele representa apenas uma ínfima parte do total de pessoas perseguidas durante o período do nacional-socialismo em Berlim", revela Schneider.

"Normalmente as pedras estão em frente a edifícios históricos, junto às portas de entrada das casas onde as pessoas que foram perseguidas ou mortas moravam", acrescenta.

"As primeiras pedras do tropeço foram instaladas em Berlim em 1996, durante uma conferência sobre arte que decorreu no bairro de Kreuzberg, que se chamou 'pesquisa artística depois de Auschwitz.' Nessa altura, Gunter mostrou parte do seu trabalho e também instalou a primeira pedra. Nessa época era ilegal, não tínhamos autorização da autarquia para colocar as pedras", conta Sören Schneider enquanto vai mostrando uma caixa cheia de "cubos com memória" à espera de serem instalados.

"Hoje em dia temos permissão. O Gunter nunca pensou que o projeto atingisse esta dimensão. Começaram por ser apenas algumas pedras, poucas, que ainda podem ser vistas em Oranienburger Straße. Hoje o projeto tornou-se muito maior", adianta Scheider, que trabalha como voluntário para este projeto.

As pedras são todas do mesmo tamanho, "cubos com 10 cm de comprimento, feitos de betão, e com uma placa de latão no topo. Aí é inscrito o nome da pessoa e a história do que lhe aconteceu". Também são todas ao mesmo preço: "a produção e instalação da pedra custa 120 euros. Desta forma conseguimos cobrir os custos das viagens para outras cidades e fazer com que as pedras do tropeço estejam por toda a Europa".

São mais de 65 mil pedras do tropeço espalhadas por vários países da Europa, "especialmente nos que foram ocupados pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial". Mas também "há cidades onde as pedras do tropeço estão proibidas, como por exemplo em Munique."

Uma das críticas mais pesadas contra o projeto das pedras do tropeço surgiu da ex-presidente do conselho central dos judeus na Alemanha, qualificando-o de "insuportável" por ter os nomes dos judeus inscritos em pedras para serem pisadas. O autor do projeto argumenta que elas funcionam como homenagem às vítimas, para que ninguém esqueça.

Os números variam, mas calcula-se que mais de 40 milhões de civis terão morrido durante o período da ocupação nazi e da Segunda Guerra Mundial, que terminou a 2 de setembro de 1945, há precisamente 73 anos.