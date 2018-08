26 mortos confirmados em Génova no novo balanço do Governo Regional

O novo balanço do Governo Regional de Liguria, de que Génova é capital, aponta para 26 mortos confirmados, no colapso da ponte Morandi. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, sobre uma zona industrial, uma estrada e uma linha ferroviária.

No Twitter do Governo Regional pode ler-se que uma pessoa morreu no hospital durante uma cirurgia e duas foram resgatadas sem vida dos escombros.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, descreveu o acidente como uma "imensa tragédia".



"É chocante ver o metal retorcido e a ponte desmoronada, com as vítimas a serem de lá retiradas", declarou à estação televisiva pública RAI.



O chefe do Governo italiano elogiou também as centenas de trabalhadores das equipas de salvamento que ainda se encontram no local, afirmando: "Eles salvaram pessoas que caíram 45 metros e estão vivas e no hospital".



Um homem de meia-idade que ficou debaixo do troço da ponte que desabou classificou como "um milagre" o facto de ter sobrevivido.



Em declarações a uma estação de televisão local, o homem, que não quis identificar-se, contou que estava parado na rua, em frente ao seu camião, debaixo da ponte, quando a estrutura cedeu, e que a onda de choque o projetou mais de dez metros de encontro a uma parede, causando-lhe ferimentos na anca e no ombro direitos.



"Eu estava à frente do camião e voei, como tudo o resto. Sim, penso que é um milagre. Nem sei o que mais dizer", comentou.



A empresa de engenharia civil CNR está a apelar para um "Plano Marshall" para reparar ou substituir dezenas de milhares de pontes em Itália que ultrapassaram o seu tempo de vida útil, depois de construídas nas décadas de 1950 e 1960 com betão armado.



Na sequência do desastre no viaduto de Génova, a CNR explicou, em comunicado, que as pontes foram construídas com as melhores técnicas conhecidas na época, mas que a sua vida útil é de 50 anos.



E em muitos casos, acrescentou a empresa, o custo de atualizar e reforçar as pontes é superior ao que custaria destruí-las e construí-las de novo.



Por essa razão, a construtora apelou para a criação de um grande programa para substituir a maioria das pontes por novas que tenham uma vida útil de 100 anos.



A CNR citou igualmente casos anteriores de quedas de pontes, incluindo uma em abril de 2017, na província setentrional de Cuneo -- que esmagou um veículo da polícia, mas cujos agentes e o condutor da viatura que tinham mandado encostar ouviram o ruído da rutura e fugiram a tempo --, e um viaduto na cidade de Lecco, no norte do país, que abateu sob um peso excecional, esmagando um carro e matando o condutor.

Notícia atualizada às 21h30