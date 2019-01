40 anos sobre um dos genocídios "mais bizarros"

Em quatro anos, entre 1975 e 1979, um quarto da população do Cambodja foi dizimada. O principal alvo das matanças foram os cabodjanos que tinham instrução. Até usar óculos podia ser perigoso. Os Khmer Vermelhos podiam considerar que estavam perante um intelectual, um crime que poderia ter de ser pago com a morte.

Em conversa com o jornalista Rui Tukayana da TSF, Leonídio Paulo Ferreira sublinha que num hipotético ranking de "genocídios durante a guerra fria" o do Cambodja teria certamente um lugar de destaque

Em conversa com o jornalista Rui Tukayana, o editor de política internacional do Diário de Notícias, Leonídio Paulo Ferreira, sublinha que num hipotético ranking de "genocídios durante a guerra fria" o do Cambodja teria certamente um lugar de destaque. Há relatos de uma prisão na qual entraram 20.000 pessoas, mas da qual apenas sete saíram com vida.

Um clima de medo e morte que está retratado no filme de Roland Joffé, "Terra Sangrenta", de 1984.

João Antunes, do Jornal de Notícias a recordar Terra Sangrenta, um filme que, na altura, gerou muitos debates

Ouvido pelo jornalista Artur Carvalho, o crítico de cinema do Jornal de Notícias João Antunes sublinha que ainda hoje o filme é uma obra marcante.