Detidas 45 pessoas durante investigação a incêndio em edifício da Vinci em França

Quarenta e cinco pessoas foram detidas esta terça-feira de manhã no departamento de Herault, no âmbito da investigação do incêndio ocorrido em dezembro num edifício da Vinci em Bessan, no sul de França, segundo fonte policial.

Cerca de 150 elementos da polícia participam nesta operação, a pedido do Ministério Público de Béziers, no âmbito do inquérito sobre o incêndio deste edifício, junto à portagem da A9, ocorrido na noite de 15 para 16 de dezembro passado, segundo a mesma fonte.

A Vinci é um grupo francês de construção e gestão de concessões. É uma das maiores empresas de construção do mundo e, além desta área, opera um conjunto de concessões como autoestradas, túneis, pontes, aeroportos e estádios.

Um outro incêndio teve como alvo as mesmas instalações, na noite de 18 para 19 de dezembro, perto desta zona de portagem, considerada um dos baluartes de "coletes amarelos".

A empresa Vinci, que detém a ANA - Aeroportos e Navegação Aérea, que gere os aeroportos portugueses, anunciou em dezembro a compra de mais oito aeroportos nos Estados Unidos, Reino Unido, Costa Rica e Suécia, ampliando a sua rede para 44 estruturas aeroportuárias.