460 mil catalães marcham pela independência

Este ano, o Dia Nacional da Catalunha ganha nova força. Exigir a independência e a libertação dos presos políticos responsáveis por organizar o referendo, são palavras de ordem para este 11 de setembro.

Na tradicional mensagem oficial, o presidente do governo catalão, Quim Torra, deixou um apelo à resistência. "Perante as injustiças, as ameaças, o medo, a violência, as prisões e o exílio precisamos de decidir se nos conformamos ou resistimos e avançamos".

Na mensagem de vídeo, Quim Torra dirigiu-se diretamente aos catalães. "Convido-vos a fazer sempre valer a verdade e a desmascarar a mentira quando for necessário; a manter sempre um bom tom e a sorrir, apesar dos insultos e humilhações. Desejo que vivamos livremente, com todas as consequências disso e a responder unicamente à nossa consciência de pessoas democráticas e pacíficas. Acima de tudo, que continuemos a lutar com coragem e paixão pelas liberdades democráticas".

Um discurso em que o presidente do governo da Catalunha não esqueceu a História para dizer que a Catalunha volta sempre a levantar-se e garantir que vai continuar a lutar pelos presos políticos na defesa da república catalã.

"O nosso governo comprometeu-se a tornar a República efetiva. Uma república compartilhada, que deve ser de todos os catalães. Vamos fazer isso por todos os presos políticos e exilados e por todos aqueles que são perseguidos por defender a liberdade da Catalunha e por terem dado a palavra ao povo no referendo sobre a autodeterminação do primeiro de outubro. Esta é um povo que sente e quer ser livre; que decidiu ser soberano do seu destino!".

As comemorações em Barcelona começam às 8h, mas o dia é marcado pela manifestação, à tarde com o tema "Façamos a República catalã".

