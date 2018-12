* Notícia atualizada às 14h00 com números de detenções em toda a França

Cerca de 31.000 "coletes amarelos" manifestavam-se este sábado a meio do dia em toda a França no quarto grande dia de protestos, que já levaram a cerca de 700 detenções, 575 das quais em Paris, indicou o secretário de Estado do Interior francês.

Durante uma entrevista na estação de televisão France 2, Laurent Nunez enalteceu o trabalho que está a ser realizado pelo dispositivo de segurança e que tem sido capaz de travar maiores perturbações. "Que os manifestantes não tenham ilusões, estamos determinados", assegurou o governante francês.

Laurent Nunez apelou ainda aos coletes amarelos que aproveitem a "mão estendida" pelo governo francês, após o anúncio do cancelamento do aumento das taxas sobre os combustíveis.

O número de participantes na manifestação deste sábado são sensivelmente semelhantes aos do último sábado.

Durante a manhã assistiram-se a confrontos nas ruas de Paris, com a polícia a disparar gás lacrimogéneo contra dezenas de "coletes amarelos" que estavam concentrados na Avenida dos Campos Elísios e numa das ruas adjacentes.

Pouco depois das 9h00 (8:00 GMT) registaram-se situações de tensão entre os manifestantes e a polícia antimotim, que impediu os "coletes amarelos" de atravessar a avenida nas proximidades do Palácio do Eliseu.

Cerca de uma hora depois, a polícia lançou gás lacrimogéneo para dispersar as dezenas de "coletes amarelos" que tentavam chegar à rua "Arséne Houssaye", adjacente aos Campos Elísios, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

A rápida atuação da polícia revela as ordens que receberam no sentido de reagir para evitar que se voltem a registar as cenas de guerrilha urbana a que se tem assistido na última semana. Antes do início da manifestação, a polícia já tinha detido para interrogatório centenas de pessoas.

Os "coletes amarelos" voltaram a sair às ruas hoje, obrigando as autoridades francesas a adotar múltiplas medidas preventivas, designadamente o reforço policial nas ruas, que ultrapassa os 90 mil agentes.

As autoridades temiam o regresso dos tumultos urbanos em Paris, tendo por isso reforçado também os controlos nas estações e realizado buscas sistemáticas junto aos locais de concentração.