A Guiné Equatorial à lupa da CPLP

O conselho de ministros da CPLP reúne-se esta segunda-feira na cidade da turística de Santa Maria, na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Durante o encontro serão aprovados os relatórios produzidos nos últimos dois anos pelos vários órgãos que compõem a Comunidade de Países de Língua Portuguesa.

Os ministros dos negócios estrangeiros da CPLP vão analisar ao detalhe cada um dos três pilares em que irá assentar a presidência rotativa da comunidade lusófona que será assumida oficialmente por Cabo Verde a partir amanhã, dia 17. Durante o encontro, última fase preparatória da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, será passada em revista a situação politica e social de cada um dos estados membros.

De acordo com o ministro cabo-verdiano dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, as reformas que a Guiné Equatorial tem vindo a realizar vão também ser analisadas, no sentido de se avaliar até que ponto o país tem cumprido os compromissos que assumiu aquando da sua adesão à CPLP:

"Não estamos a exigir nada de outro mundo", nota. "A pena de morte não é compatível com estados de direito democrático."

À margem do conselho de ministros da CPLP, acontece também hoje, na ilha do Sal, em Cabo Verde, a Reunião Ordinária do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CONSAN-CPLP).

Refira-se que o chefe estado português, Marcelo Rebolo de Sousa, chega esta segunda-feira a Cabo Verde por volta das 19 horas locais, menos duas horas do que Lisboa.