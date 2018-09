A moda das selfies na polícia de Copacabana

As selfies são uma moda divertidíssima, para alguns. Uma praga, para outros.

Há quem não resista a partilhar com o mundo a jantarada com os amigos, a última graça do seu animal de estimação, as pernas esticadas na praia, a Torre Eiffel ou a Times Square ao fundo. E há quem se irrite com isso tudo - principalmente quem está fechado, num escritório, sem acesso a essas supostas alegrias do século XXI.

Uma agente da polícia do Rio de Janeiro junta os dois mundos. Não é por estar na delegacia, entre quatro paredes, e logo numa cidade com tanta praia, tanto sol e tanta paisagem lá fora, que deixa de lado as selfies. Esta agente de Copacabana, cujo nome o jornal O Globo tentou apurar mas não conseguiu, fez-se fotografar com as celebridades que visitam o seu local de trabalho, a delegacia.

Foi assim com o Doutor Bumbum, o cirurgião plástico especialista em nádegas responsabilizado pela morte de uma paciente operada na sua casa com medicamentos perigosos. Na foto, ao lado do tristemente célebre Doutor Bumbum, e da sua mãe cúmplice, lá estava a agente, sorridente.

O mesmo sorriso usou ao lado do também risonho Naldo Benny, um cantor sub-célebre acusado de agressão à namorada, a modelo Mulher Moranguinho.

E de Rogério 157, o traficante que protagonizou uma longa guerra civil e igualmente longa fuga às autoridades, na favela da Rocinha.

Quem é preso naquela delegacia carioca já sabe que, em vez da tradicional mugshot (aquela foto de frente e perfil para os registos policiais), deve pentear-se bem penteado e gritar "cheeese".

