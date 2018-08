A "oportunidade perfeita" para debater a Europa está em Marvão

"Foi formidável. Foi magnífico. Foi um dos pontos altos do meu ano." José Limão não poupa nos elogios ao falar da primeira edição do Summer CEmp, que foi em Monsanto, no ano passado. Licenciado em Direito, está a terminar o mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais e considera que as discussões que teve e ouviu sobre a Europa ajudaram-no, e muito, na definição que realmente quer fazer no futuro, e que passa por estar ligado aos Assuntos Europeus. José foi um dos 40 escolhidos para estar em Monsanto e estará agora em Marvão para partilhar a experiência do ano passado.

O arranque do Summer CEmp por Ricardo Oliveira Duarte.

Proporcionar um debate profundo, descomplexado, "honesto e consciente" sobre a Europa é o que está na génese do Summer CEmp, sublinha Sofia Colares Alves, a Chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal, por isso as conversas acontecerão em Marvão, à semelhança do que já aconteceu em Monsanto, ao ar livre, algumas sem moderador, sempre com interação com o público, em ambiente descontraído.

Entre os convidados estão o Primeiro Vice-presidente da Comissão Europeia Frans Timmermans, o Comissário Europeu Carlos Moedas e os ministros da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e da Agricultura, Capoulas Santos, são alguns dos 60 convidados, que se juntarão aos jovens universitários, entre os 18 e os 30 anos, que concorreram e foram selecionados.

Aqui, na TSF, entre esta terça-feira e sexta-feira teremos um diário desta iniciativa da Comissão Europeia, um programa, "Alô Europa! Aqui Marvão!, que irá para o ar depois das notícias das 19:30, exceto na quarta-feira, que será depois das 17:30.