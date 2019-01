Brexit? "Keep calm and carry on." Governo tranquiliza britânicos que vivem em Portugal

Numa iniciativa do Partido Socialista (PS) em Loulé, Augusto Santos Silva falou como ministro dos Negócios Estrangeiros, mas quis dar também a sua opinião como responsável partidário perante o cenário atual que se vive no Reino Unido.

"Quer do ponto de vista partidário, como nacional, para nós a solução melhor, a preferência número um, é o Reino Unido permanecer no quadro da União Europeia", afirmou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros falou para uma plateia onde se encontravam muitos ingleses, que colocaram algumas preocupações ao governante português e respondeu em duas línguas: português e inglês.

Augusto Santos Silva abordou o Brexit perante uma plateia de britânicos a viver em Portugal

Santos Silva estima que em Portugal vivam cerca de 15 mil britânicos que não estão registados nem têm cartão de residência permanente. Por este motivo, apelou a que os britânicos no país se registem, de preferência até dia 29 de março, data de saída do Reino Unido da União Europeia. "Quanto mais depressa, melhor - até porque, hoje em dia, não podemos garantir nada em futuras decisões do lado de lá da Mancha. Eles têm-nos surpreendido tanto...", ironizou, pedindo desculpas aos ingleses pela graça.

Para Augusto Santos Silva, uma saída desordenada do Reino Unido da União Europeia seria o "caos" e traria consequências políticas, servindo de argumento "para aqueles que querem destruir a União Europeia". Aos ingleses que o ouviam, deixou, no entanto, uma palavra de tranquilidade, citando uma máxima de Winston Churchill: "Keep calm and carry on".