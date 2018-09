Esta semana, Madeline Stuart, enfrentou sozinha a passadeira do New York Fashion Week em Manhattan, Nova Iorque. Foi a primeira modelo do mundo com síndrome de Down a faze-lo.

Madeline não é principiante no mundo da moda. Aos 21 anos, já participou em mais de 60 desfiles em cidades como Londres, Paris e Dubai.

A modelo norte-americana desfilou para sete estilistas naquele que é um dos maiores eventos de moda do mundo e vai voltar a desfilar este ano no London Fashion Week.

A carreira de Madeline começou quando a mãe, Rosanne Stuart, publicou nas redes sociais imagens da perda de peso da filha, em 2015.

Tal como muitas pessoas com síndrome de Down, o excesso de peso tornou-se um problema que, associado a uma condição cardíaca debilitada, se tornou incontornável.

A publicação que pretendia incentivar outras pessoas com deficiência cognitiva a perder alguns quilos tornou-se viral, com milhões de visualizações numa semana em mais de 150 países.

Um mês depois, o estilista sul-africano Hendrik Vermeulen convidou-a a participar num dos seus desfiles e Madelin adorou a experiência que se tornou vocação.

"Quando ela percorreu aquela primeira passadeira todas as pessoas na audiência lhe deram valor", disse Rosanne Stuart à Reuters. "Foi a primeira vez que ela foi verdadeiramente aceite".