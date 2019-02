"A sátira é uma arma contra ditadores." Sósia de Kim Jong-un no Vietname foi deportado

O humorista australiano Howard X, conhecido pela sua imitação de Kim Jong-un, foi expulso do Vietname na semana em que o verdadeiro líder da Coreia do Norte chega ao país.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, voltam a encontrar-se esta quarta-feira e quinta-feira , em Hanói, depois de uma cimeira histórica em Singapura no ano passado. O objetivo será chegar a acordo sobre uma "definição compartilhada" do que significa desnuclearização, mas não há garantias sobre a assinatura de um tratado de paz.

A chegada dos dois líderes é aguardada com expectativa no Vietname, com artistas de rua a aproveitar todas as oportunidades para vender o que quer que esteja relacionado com Kim e Trump, de t-shirts e pinturas a bebidas e até cortes de cabelo .

Também Howard X aproveitou a comoção para chamar a atenção de multidões, e dos media, em Hanói, na companhia de Russell White, sósia de Donald Trump.

O australiano vai, no entanto, ser obrigado a regressar a casa mais cedo do que esperava. Foi deportado esta segunda-feira, avança a Reuters.

"Os norte-coreanos não têm sentido de humor", disse Howard X aos jornalistas a caminho do aeroporto. "A sátira é arma poderosa contra qualquer ditador."

Já em Singapura, na primeira cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un, humorista foi também detido por um curto período de tempo e nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, na Coreia do Sul, foi retirado do recinto pelos seguranças.

