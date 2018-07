A Netlflix lançou o trailer de uma nova série original. Chama-se Insatiable e estreia no próximo dia 10 de agosto. Até aqui tudo parece perfeitamente normal no mundo da produtora de conteúdos, mas uma petição amplamente partilhada está a marcar o lançamento.

Patty é o nome da personagem principal, uma jovem que foi alvo de bullying por ser gorda e que regressa à escola completamente transformada, com o desejo de vingança. O enredo deu azo a muitas críticas e a uma petição no siteChange.org que conta com mais de 120 mil assinaturas.

"Durante muito tempo, a narrativa dizia às mulheres e às jovens que para ser popular, ter amigos e ser desejável ao olhar dos homens, e em certa medida ser um ser humano valioso, teríamos de ser magras". A série em causa "não é um caso isolado mas parte de um problema muito maior que, asseguro-vos, todas as mulheres enfrentaram na sua vida", alerta Florence, o responsável pela petição.

Na opinião dos subscritores da petição, Insatiable "perpetua não só a toxicidade da cultura das dietas como também a objetificação dos corpos das mulheres", o que levou milhares de pessoas a mostrarem ser contra a série.