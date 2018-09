A três semanas das eleições no Brasil, Bolsonaro lidera sondagens

Duas sondagens reveladas esta segunda-feira indicam que Jair Bolsonaro continua a liderar as sondagens na corrida à presidência do Brasil. O candidato ainda está internado no hospital, depois de ter sido esfaqueado numa ação de campanha, na cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais.

Na sondagem feita pelo Banco BTG, Bolsonaro reúne 33% das intenções de voto dos brasileiros, ao passo que na sondagem CNT/MBA reúne 28,2% das intenções, sendo que mantém uma tendência de subida desde que sofreu o ataque.

O correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira, destaca esta subida nas sondagens de Haddad, considerando que era "esperada" depois de Lula aconselhar o voto no candidato.

O jornalista João Almeida Moreira analisa a subida de Haddad nas sondagens.

"Espera-se que possa chegar a 28% ou 27%", uma percentagem que quase o empataria com Bolsonaro. "Seria uma surpresa muito grande se não forem os dois a passarem à segunda volta", considera.

Em segundo lugar surge Fernando Haddad, o candidato do Partido dos Trabalhadores que substitui Lula da Silva nas eleições que ocorrem a 7 de outubro.