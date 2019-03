A última superlua do ano foi vista um pouco por todo o mundo

A primavera foi recebida com a terceira e última superlua do ano, altura em que a lua cheia coincide com o perigeu, o ponto da órbita da Lua em que esta se encontra mais próxima da Terra.

A superlua foi vista um pouco por todo o mundo e pareceu maior e mais brilhante no céu.

Como habitual, a lua vai também assumir um tom avermelhado, uma vez que a luz solar é filtrada pela atmosfera da terra, sendo absorvidas as tonalidades azuis e prevalecendo as vermelhas. Quanto mais próxima estiver a Lua da terra, maior é a refração dos raios vermelhos.

Pela terceira e última vez em 2019 a lua cheia coincide com o perigeu, o ponto da órbita da Lua em que esta se encontra mais próxima da Terra, pelo que esta noite, pela 01h43, vai parecer maior e mais brilhante no céu.

