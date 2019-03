Abdul Aziz, o herói que parou o atacante no dia do terror na Nova Zelândia

Num dia de terror para a Nova Zelândia, um homem afegão tornou-se um herói ao impedir que o autor dos atentados que fizeram 50 mortos na sexta-feira atacasse os fiéis da mesquita de Linwood. Abdul Aziz, de 48 anos, estava com os quatro filhos quando ouviu disparos.

Munido apenas com uma máquina de cartões de crédito, Aziz fez frente a Brenton Tarrant, atirando o objeto para a janela do carro do atacante. Abdul Aziz chegou mesmo a apanhar uma das armas de Tarrant, tentando dispará-la em vão, porque a arma não estava carregada.

O atacante fugiu e foi apanhado passado pouco tempo pelas autoridades.

Quando regressou à mesquita, Abdul Aziz encontrou os fiéis assustados e disse: "Irmãos, estão a salvo. Levantem-se".

Os quase cem fiéis que se refugiaram na mesquita ficaram ilesos.

