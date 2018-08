Acidente com autocarro na Alemanha faz dez feridos

Pelo menos dez ocupantes de um autocarro ficaram feridos, seis dos quais em estado grave, quando o autocarro em que seguiam numa autoestrada alemã capotou, esta sexta-feira de manhã, disseram fontes ligadas à polícia.

O veículo de transportes de passageiros capotou depois de cair numa vala lateral da autoestrada A19 na zona de Linstow, perto de Rostov, no sentido de Berlim.

De acordo com as fontes policiais contactadas pela agência de notícias as causas do acidente ainda não foram determinadas.